Caterina muore a 22 mesi travolta in auto dal padre | la famiglia dona gli organi
I genitori di Caterina, una bambina di 22 mesi, hanno deciso di donare gli organi dopo la sua morte. La piccola era stata investita dal padre mentre si trovava in auto a Portocannone, in provincia di Campobasso, e da cinque giorni era ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Salesi di Ancona. La famiglia ha confermato la decisione di donare gli organi della bambina.
Ancona, 30 maggio 2026 – “Sì, doniamo gli organi di nostra figlia”. Lo hanno detto i genitori di Caterina, la bimba di soli 22 mesi investita a Portocannone, in provincia di Campobasso, che da cinque giorni era ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Salesi di Ancona. Nel tardo pomeriggio di giovedì i medici del pediatrico hanno accertato la morte cerebrale della piccola. Per lei non c’era più nulla da fare. Quello della sua mamma e del suo papà è stato un sì pronunciato tra le lacrime, nel dolore più assoluto. Un sì che ha trasformato una tragedia familiare in una possibilità di vita per altri bambini e pazienti in attesa di trapianto. Subito dopo l’autorizzazione al Salesi sono partite le procedure per il prelievo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Investita dal padre durante una manovra, Caterina muore a 22 mesi. La famiglia sceglie di donare gli organiUna bambina di 22 mesi è morta all’ospedale Salesi di Ancona dopo essere stata investita dal padre durante una manovra.
Tragedia a Portocannone: la famiglia dona gli organi della piccola CaterinaDurante una manovra del padre, si è verificato un incidente che ha portato alla morte di una bambina.
Argomenti più discussi: Investita dal padre durante una manovra, Caterina muore a 22 mesi. La famiglia sceglie di donare gli organi; Portocannone in lutto per la piccola Caterina, donati i suoi organi; Bimba travolta da un’auto nel cortile di casa, Caterina muore a 23 mesi; Donati gli organi della piccola Caterina, generosità oltre il dolore della perdita.
Investita dal padre durante una manovra, Caterina muore a 22 mesi. La famiglia sceglie di donare gli organi x.com
È MORTA LA BIMBA DI 2 ANNI TRAVOLTA DALL'AUTO DEL PADRE È morta in ospedale la bambina rimasta vittima di un terribile incidente sabato scorso a Portocannone, nella provincia di Campobasso. La piccola, una bimba di 22 mesi, era rico facebook
La tomba di Caterina d'Aragona nella Cattedrale di Peterborough, Regno Unito. Il suo emblema era il Melograno e qui sono deposti melograni freschi (riferimenti a Granada nel 1492 e fertilità) reddit