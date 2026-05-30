I genitori di Caterina, una bambina di 22 mesi, hanno deciso di donare gli organi dopo la sua morte. La piccola era stata investita dal padre mentre si trovava in auto a Portocannone, in provincia di Campobasso, e da cinque giorni era ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Salesi di Ancona. La famiglia ha confermato la decisione di donare gli organi della bambina.

Ancona, 30 maggio 2026 – “Sì, doniamo gli organi di nostra figlia”. Lo hanno detto i genitori di Caterina, la bimba di soli 22 mesi investita a Portocannone, in provincia di Campobasso, che da cinque giorni era ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Salesi di Ancona. Nel tardo pomeriggio di giovedì i medici del pediatrico hanno accertato la morte cerebrale della piccola. Per lei non c’era più nulla da fare. Quello della sua mamma e del suo papà è stato un sì pronunciato tra le lacrime, nel dolore più assoluto. Un sì che ha trasformato una tragedia familiare in una possibilità di vita per altri bambini e pazienti in attesa di trapianto. Subito dopo l’autorizzazione al Salesi sono partite le procedure per il prelievo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caterina muore a 22 mesi travolta in auto dal padre: la famiglia dona gli organi

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Tragedia a Portocannone: la famiglia dona gli organi della piccola CaterinaDurante una manovra del padre, si è verificato un incidente che ha portato alla morte di una bambina.

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La tomba di Caterina d'Aragona nella Cattedrale di Peterborough, Regno Unito. Il suo emblema era il Melograno e qui sono deposti melograni freschi (riferimenti a Granada nel 1492 e fertilità) reddit