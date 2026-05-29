Durante una manovra del padre, si è verificato un incidente che ha portato alla morte di una bambina. La famiglia ha deciso di donare gli organi della piccola, che sono stati prelevati e consegnati ai centri di trapianto. La procedura di donazione è stata autorizzata, e ora gli organi sono in attesa di essere assegnati a pazienti in lista di attesa. La dinamica dell’incidente non è stata resa pubblica.

? Punti chiave Come è avvenuto l'incidente durante la manovra del padre?. Cosa accadrà ora agli organi donati dalla piccola Caterina?. Chi riceverà il dono vitale della famiglia Famiglietti?. Perché la comunità di Portocannone sta reagendo con tale silenzio?.? In Breve Incidente avvenuto sabato scorso a Portocannone durante manovra dell'auto guidata dal padre.. Morte cerebrale accertata ieri pomeriggio presso l'ospedale Salesi di Ancona.. Prelievi in corso presso il presidio pediatrico dorico secondo protocolli clinici.. Donazione darà possibilità di sopravvivenza a pazienti in lista d'attesa per trapianto.. I genitori di Caterina Famiglietti hanno deciso di donare gli organi della piccola di 22 mesi, deceduta ieri all’ospedale Salesi di Ancona a seguito del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Portocannone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Portocannone: la famiglia dona gli organi della piccola Caterina

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