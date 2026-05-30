Nel primo pomeriggio di oggi, 30 maggio 2026, un incidente autonomo si è verificato in via Vincenzo Giuffrida 140, vicino al parco Serafino Famà, a Catania. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Nessuna informazione sulle persone coinvolte o sui danni materiali. Le autorità sono al lavoro per chiarire la dinamica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dinamica dell’incidente. Nel primo pomeriggio di oggi, 30 maggio 2026, a Catania, si è verificato un incidente stradale autonomo in via Vincenzo Giuffrida 140, nei pressi del parco Serafino Famà. Una mini vettura elettrica è uscita improvvisamente di strada, terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata. Intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nel soccorso alla persona coinvolta. I pompieri hanno lavorato per liberare la conducente, una ragazza rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, riuscendo a estrarla in sicurezza dal veicolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, paura per un incidente in via Vincenzo Giuffrida: intervengono i Vigili del Fuoco

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