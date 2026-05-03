Incidente a Maiori i Vigili del Fuoco intervengono per recuperare un centauro

Oggi a Maiori i Vigili del Fuoco sono intervenuti in modo urgente nella zona di Salicerchie, vicino a Malfidana, per un incidente stradale. Un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente e sono stati necessari interventi di recupero. La dinamica dell’incidente e le condizioni del centauro non sono state rese note. Sul posto sono arrivati anche operatori sanitari e forze dell’ordine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata odierna, i Vigili del Fuoco del Distaccamento locale di Maiori sono intervenuti d’urgenza in località Salicerchie, nei pressi della zona nota come “Malfidana”, a seguito di un grave incidente stradale che ha visto coinvolto un motociclista.?Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, un uomo di circa 60 anni, alla guida della propria motocicletta, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori dalla carreggiata e precipitando in un burrone adiacente alla sede stradale.?Le operazioni di soccorso?Sul posto è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi che ha visto il coordinamento tra diverse forze: Vigili del Fuoco, 118, Polizia Municipale e Soccorso alpino.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente a Maiori, i Vigili del Fuoco intervengono per recuperare un centauro Notizie correlate Leggi anche: Incidente sul lavoro a Costa Morena: intervengono vigili del fuoco e 118 Leggi anche: Incidente e incendio in tangenziale, auto in fiamme allo svincolo di Borgaro Torinese: intervengono i vigili del fuoco Contenuti e approfondimenti Si parla di: Incidente sulla A2 del Mediterraneo: auto si ribalta, tre feriti. Incidente a Maiori, cade dalla moto e finisce in un burrone: 60enne in ospedaleQuesta mattina i Vigili del Fuoco del Distaccamento locale di Maiori sono intervenuti d’urgenza in località Salicerchie, nei pressi della ... msn.com Cade dalla moto e finisce in un burrone in Costiera: coinvolto un 60enneQuesta mattina i Vigili del Fuoco del Distaccamento locale di Maiori sono intervenuti d’urgenza in località Salicerchie, nei pressi della zona Malfidana, a causa di un grave ... ilmattino.it