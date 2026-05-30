Catania nuovo protocollo | Stato e commercio uniti contro l’illegalità

A Catania, un nuovo protocollo prevede la collaborazione tra autorità statali e settore commerciale per contrastare l’illegalità. La misura mira a migliorare la sicurezza nei locali della città metropolitana, coinvolgendo gestori e forze dell’ordine. Tuttavia, i gestori onesti continuano a essere soggetti a responsabilità oggettiva, anche se rispettano le norme. La normativa si concentra sulla prevenzione e il controllo, senza specificare cambiamenti immediati nelle procedure o nelle responsabilità legali.

? Punti chiave Come cambierà la sicurezza nei locali della città metropolitana?. Perché i gestori onesti rischiano ancora la responsabilità oggettiva?. Cosa devono fare i giovani per proteggere la propria incolumità?. Come influirà questo accordo sulla sopravvivenza dei commercianti regolari?.? In Breve Antonio Messina e Dario Pistorio supportano l'applicazione dell'articolo 100 del T.U.L.P.S.. Pietro Agen promuove la scelta di locali sicuri per proteggere l'integrità dei giovani.. Il protocollo mira a ridurre lo svantaggio economico degli esercenti onesti a Catania.. La strategia punta a colpire gli abusivi nelle periferie della città metropolitana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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