Sindacati uniti contro le infiltrazioni mafiose | adesione al protocollo per turismo e ristorazione

Le principali sigle sindacali hanno deciso di aderire a un accordo firmato tra la Prefettura e altre istituzioni, che mira a prevenire infiltrazioni mafiose nel settore del turismo, alberghiero e della ristorazione. La firma dell’intesa risale a ottobre 2025 e coinvolge le autorità locali e le associazioni di categoria. L’accordo si concentra su iniziative di prevenzione amministrativa volte a contrastare tentativi di infiltrazione criminale nel settore.

Le organizzazioni sindacali Ugl, Cgil, Cisl e Uil hanno aderito nella giornata di giovedì 16 aprile al protocollo d’intesa sulle iniziative di prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione sottoscritto il 16 ottobre 2025 tra la Prefettura di Palermo e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Depurazione, siglato protocollo di legalità per il contrasto alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubbliciÈ stato firmato stamattina presso Villa Whitaker a Palermo un protocollo di legalità tra le prefetture della Sicilia occidentale e la Struttura... Infiltrazioni mafiose, i giudici confermano le interdittive per il “Gruppo Marinelli”Tempo di lettura: 3 minutiSi consolida la linea dura della giustizia amministrativa contro il rischio di infiltrazioni mafiose nel tessuto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sindacati e imprese, tutti uniti contro il decreto lavoro del governo; Palermo, sindacati uniti contro le infiltrazioni mafiose: adesione al protocollo per turismo e ristorazione; Firenze, sindacati e istituzioni uniti contro la ludopatia nei luoghi di lavoro; Sindacati uniti contro la nuova proposta Natuzzi. Confermata la vendita dello stabilimento di Ginosa. Tentato femminicidio a Picanello, sindacati uniti: È emergenza strutturale, serve un cambio di passoCATANIA – Rabbia, dolore e indignazione. Dopo il tentato femminicidio avvenuto nel quartiere Picanello, dove una donna di 51 anni è stata accoltellata dal ... newsicilia.it Scontro sindacati-Fenice, 'trattative ferme per l'agitazione contro Venezi'Finisce con un muro contro muro il primo incontro tra la direzione della Fenice e la nuova Rsu dei lavoratori del teatro di Venezia. (ANSA) ... ansa.it Rinnovo nazionale nel credito, richiesta economica e visione strategica per rafforzare salari, tutele e qualità occupazionale https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/banche-sindacati-uniti-aumenti-e-diritti-per-affrontare-le-nuove-sfide-ez2c59tk CGIL Confede - facebook.com facebook