Nelle scuole secondarie di primo grado si sono svolti incontri tra agenti di polizia e studenti, con l'obiettivo di affrontare temi come il bullismo e il cyberbullismo. Gli incontri hanno incluso anche attività di prevenzione e momenti di dialogo diretto tra le forze dell'ordine e i giovani, per sensibilizzare sui rischi e le conseguenze di comportamenti illegali o dannosi.

"Parlare con gli studenti di bullismo e cyberbullismo significa, infatti, fornire loro strumenti concreti per riconoscere comportamenti sbagliati, chiedere aiuto tempestivamente" Nuovo incontra tra Forze dell'Ordine e studenti delle scuole secondarie di primo grado per fare un focus su bullismo e cyberbullismo. La cultura della legalità e del rispetto è stata la materia affrontata a Città di Castello con i vertici della Polizia del Commissariato di Città di Castello in cattedra per fare il punto con gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, Istituto “A. Burri”, nell’ambito di un’iniziativa di sensibilizzazione dedicata ai temi del bullismo, del cyberbullismo e dell’educazione alla legalità. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Non solo arresti ma anche prevenzione e incontri, la Polizia agli studenti: "Uniti contro bullismo e illegalità"

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