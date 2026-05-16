Travolti sulle strisce da un’auto | morto un uomo di 76 anni la moglie è in condizioni gravissime

Un uomo di 76 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. La moglie, di 75 anni, è rimasta ferita gravemente nell’incidente e si trova in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto in una zona urbana, e le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica. La vettura coinvolta si è fermata sul luogo, e sono in corso i rilievi per chiarire l’accaduto.

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