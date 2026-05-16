Travolti sulle strisce da un’auto | morto un uomo di 76 anni la moglie è in condizioni gravissime
Un uomo di 76 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. La moglie, di 75 anni, è rimasta ferita gravemente nell’incidente e si trova in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto in una zona urbana, e le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica. La vettura coinvolta si è fermata sul luogo, e sono in corso i rilievi per chiarire l’accaduto.
Un uomo di 76 anni è morto e la moglie di 75 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stati investiti da un’auto mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio a Sesto San Giovanni, nell’area nord di Milano, all’incrocio tra via Pirelli e via. 🔗 Leggi su Today.it
Milano, in moto contro un taxi: morti due ragazzi di 20 e 23 anni. «Erano passati con il rosso»
Sullo stesso argomento
Milano, marito e moglie travolti sulle strisce pedonali da un automobilista : il marito di 76 anni è morto in ospedale, lei è gravissimaUna coppia di anziani è stata investita a Milano, in viale Pirelli, sulle strisce pedonali, nel pomeriggio di oggi, 16 maggio.
Grave incidente a Cagliari: studentessa di sedici anni investita sulle strisce all’uscita da scuola. Condizioni gravissimeA Cagliari una sedicenne è stata travolta da un veicolo sulle strisce pedonali dopo le lezioni.
Milano, marito e moglie travolti da un'auto sulle strisce: lui muore, lei è molto grave x.com
Milano, due coniugi travolti sulle strisce pedonali: morto il maritoGrave incidente stradale nel pomeriggio, poco prima delle 15, in viale Pirelli, nella zona Bicocca di Milano, dove marito e moglie di 76 e 75 anni sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano ... tg24.sky.it
Il ragazzo stava attraversando l'ex strada statale 470 sulle strisce pedonali quando, all'improvviso, è stato travolto da un'auto Il 15enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza, riportando diversi traumi facebook
Milano, marito e moglie travolti da un'auto sulle strisce: lui muore, lei è molto graveVittima una coppia di coniugi che stava attraversando sulle strisce pedonali in via Pirelli, a Sesto San Giovanni, nel Milanese ... ilgiornale.it