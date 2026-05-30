Castellaneta attese fino a 50 minuti al CUP del San Pio | la UIL FP chiede più personale

Da tarantinitime.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si sono registrate code di circa 50 minuti al CUP del San Pio a Castellaneta, con un solo operatore che gestiva tutto il servizio. La UIL FP ha richiesto un aumento del personale per ridurre i tempi di attesa. La situazione si è protratta per tutta la mattinata, creando disagi tra gli utenti.

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Tarantini Time Quotidiano Code per tutta la mattinata, attese che sfiorano i cinquanta minuti e un solo operatore a gestire l’intero servizio. È la situazione denunciata dalla UIL FP Taranto al Centro Unico di Prenotazione dell’ospedale San Pio di Castellaneta. Secondo quanto riferito dal sindacato, nella giornata di ieri i cittadini avrebbero dovuto attendere dalle 8.30 fino alle 12.30 per accedere ai servizi del CUP, tra prenotazioni, pagamenti di ticket e pratiche amministrative. Alla base dei disagi vi sarebbe una grave carenza di personale che, sempre secondo la UIL FP, costringe un unico addetto a fronteggiare l’intero flusso di utenti. “È una situazione insostenibile – dichiara Giovanni Maldarizzi, segretario generale UIL FP Taranto –. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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