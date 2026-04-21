L'Inps ha annunciato l'avvio di un progetto per sviluppare un modello di intelligenza artificiale dedicato al settore del welfare. L'obiettivo è creare una piattaforma autonoma e gestita internamente, senza affidarsi a soluzioni esterne. La fase iniziale prevede l'elaborazione di sistemi capaci di migliorare l'efficienza nelle procedure di gestione delle pratiche e dei servizi rivolti ai cittadini. L'iniziativa rappresenta un passo verso l'adozione di tecnologie innovative nel settore pubblico.

"Ci stiamo lanciando in sfida molto importante: la costruzione di un modello proprietario sovrano di Intelligenza artificiale del welfare: i dati sono il nuovo petrolio e devono essere custoditi con cura senza esporre la privacy delle persone ad algoritmi che non sono controllabili da parte della nostra nazione né da istituzioni che hanno un modello di sviluppo etico, e sappiamo che queste risposte non sempre sono certificabili. Invece alimentando un modello con dati Inps abbiamo la possibilità di dare risposte certificate. Pensiamo possa essere un ottimo modello anche di innovazione non solo per il settore pubblico ma anche per il privato". Lo ha annunciato all'ANSA Valeria Vittimberga Direttore generale Inps, in merito ai programmi dell'Istituto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vittimberga (Inps), la nuova sfida, un modello di IA del welfare

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