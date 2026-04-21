Il giovane pilota spagnolo Pedro Acosta, che nel 2026 passerà alla squadra Ducati, sta pianificando di prolungare la sua carriera oltre i 35 anni. Attualmente in fase di sviluppo, Acosta si sta concentrando sulla preparazione fisica e sulle strategie di gara per mantenere alta la competitività nel lungo termine. La sua intenzione è di continuare a correre in MotoGP, valutando eventuali modifiche al suo percorso professionale nel corso degli anni.

Il giovane talento spagnolo Pedro Acosta, destinato a vestire la factiva livrea Ducati nel 2026, ha manifestato l’intenzione di proseguire la sua carriera agonistica ben oltre i 35 anni, sfidando le consuetudini del paddock che vedono spesso il ritiro anticipato a causa dell’intensità dei calendari moderni. Il pilota, che compie 22 anni nel corso di questo 2026, ha delineato un progetto di vita strettamente legato alle due ruote, rifiutando l’idea di seguire percorsi differenti da quelli già tracciati da altri campioni del. La traiettoria di un fenomeno tra record e ambizioni a lungo termine. Entrato nella classe regina nel 2024 con soli 19 anni, lo spagnolo ha già accumulato un palmarès di altissimo livello, avendo conquistato titoli mondiali sia in Moto3 che in Moto2 prima di approdare alla massima categoria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pedro Acosta sfida il tempo: il piano per correre oltre i 35 anni

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