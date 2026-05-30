La Cassazione ha stabilito che un’azienda può ricevere un risarcimento dopo un episodio di grandine se il tetto si deforma, anche senza rotture visibili. La sentenza chiarisce che le deformazioni del tetto sono sufficienti a giustificare il riconoscimento di danni coperti dall’assicurazione. La decisione si basa sul fatto che le infiltrazioni d’acqua possono verificarsi anche senza fori evidenti, rendendo quindi necessario un risarcimento anche in assenza di danni evidenti alla copertura.

? Domande chiave Come può un tetto senza buchi causare infiltrazioni di acqua?. Perché l'assicurazione deve pagare anche senza rotture visibili della copertura?. Cosa cambia per le polizze aziendali dopo questa storica sentenza?. Come dimostrare il nesso tra deformazione strutturale e danni alla merce?.? In Breve Danni alla merce ammontano a quasi 200mila euro nell'area industriale di Reggio Calabria.. Contenzioso legale durato vent'anni tra azienda calabrese e compagnia assicurativa.. Infiltrazioni d'acqua causate da deformazioni strutturali senza rotture visibili del manto.. Imprese devono documentare alterazioni millimetriche delle coperture per ottenere indennizzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cassazione: risarcito l’azienda dopo la grandine se il tetto si deforma

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