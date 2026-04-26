Durante la cerimonia del 25 aprile a Grosseto, in piazza Dante, si sono svolti momenti di discussione dopo le deposizioni delle corone d’alloro e la messa a Sterpeto. L’Anpi ha affermato che “la memoria non si deforma”, mentre il sindaco ha deciso di lasciare la piazza al termine dell’evento. La giornata ha visto interventi e dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione dei presenti.

GROSSETO Il 25 aprile, la festa della Liberazione ha suscitato dichiarazioni forti in piazza Dante, nel momento della cerimonia conclusiva della mattinata di commemorazione, dopo la messa a Sterpeto e le deposizioni delle corone d’alloro. Con ‘Bella Ciao’ e ‘Fischia il vento’, canzoni cardine della Resistenza ha avuto inizio il momento delle parole davanti al palazzo della Provincia, che negli ultimi anni non c’era stato. Presenti un centinaio di persone. Ha preso parola la presidente di Anpi provinciale, Antonella Coppi. "Spontaneamente vi abbraccio tutti - ha esordito - c’è bisogno quanto più di camminare insieme. Il 25 aprile ci ricorda da dove veniamo, ma ci chiede soprattutto da quale parte vogliamo stare.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il monito dell’Anpi: "La memoria non si deforma". Il sindaco lascia la piazza

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