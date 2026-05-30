Il tribunale di Ancona ha assolto una donna dall’accusa di estorsione nel caso Vaj. L’ex marito ha smentito le accuse di ricatto, sostenendo di non aver mai minacciato la donna. Le indagini hanno analizzato le ricerche online effettuate sul computer della donna senza trovare elementi che confermassero comportamenti estorsivi. La decisione si basa sui riscontri emersi dalle prove raccolte, che non hanno dimostrato l’accusato di aver commesso il reato contestato.

? Domande chiave Come ha fatto l'ex marito a smentire le accuse di ricatto?. Cosa hanno rivelato le ricerche online sul computer della donna?. Perché i bonifici dell'ex coniuge non sono stati considerati estorsione?. Quali prove hanno portato al ribaltamento della tesi degli inquirenti?.? In Breve Pagamenti di 12mila euro tra febbraio 2017 e aprile 2019 a Marina di Montemarciano.. L'ex marito ha smentito le minacce per i bonifici mensili ricevuti.. La giudice Martina Marinangeli ha disposto l'assoluzione per l'accusa di estorsione.. Condanna per l'omicidio di Paolo Vaj nel 2019 resta ferma a 24 anni.. Il tribunale di Ancona ha assolto Patrizia Armellin, 59 anni, dall’accusa di estorsione ai danni del suo ex marito, chiudendo un filone investigativo nato dal tragico omicidio avvenuto in Veneto nel 2019. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Vaj, tribunale di Ancona assolve la donna: nulla estorsione

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