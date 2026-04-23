Capena caso rapine 2015 | il Tribunale di Tivoli assolve l’imputato

Il Tribunale di Tivoli ha assolto l’imputato nel procedimento relativo alle rapine avvenute nel 2015 a Capena. La sentenza ha stabilito che l’uomo non era coinvolto nel furto avvenuto presso il supermercato di via IV Novembre. La decisione si basa sulla valutazione delle prove presentate durante il processo, che hanno condotto alla decisione di prosciogliere l’imputato da tutte le accuse.

? Cosa sapere Il Tribunale di Tivoli assolve Giovanni Francesco M. per le rapine del 2015 a Capena.. La sentenza dichiara l'estraneità dell'imputato rispetto al colpo al Central Market di via IV Novembre.. Il Tribunale di Tivoli ha assolto martedì 21 aprile Giovanni Francesco M., il sessantatreenne italiano accusato di aver messo a segno due rapine con coltello nel centro di Capena tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre del 2015. La sentenza emessa dal Collegio presieduto da Cristina Mazzuoccolo, con la partecipazione dei giudici Gianpiero Golluccio e Giovanna Rinaldi, ha sancito l’estraneità dell’imputato rispetto al colpo avvenuto presso il Central Market in via IV Novembre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Capena, caso rapine 2015: il Tribunale di Tivoli assolve l’imputato Notizie correlate Caso Saviano-Salvini: il tribunale assolve lo scrittore dopo 8 anniIl tribunale di Roma ha sancito l’assoluzione di Roberto Saviano in merito alle accuse di diffamazione mosse da Matteo Salvini, chiudendo un... Droga e bilancino in casa, ma nessuna prova di spaccio: il giudice assolve l’imputatoTempo di lettura: < 1 minutoEra stato arrestato nell’aprile scorso con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ma oggi è...