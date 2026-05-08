Caso Coni Ragusa | il tribunale assolve Cintolo e Mezzasalma
Il tribunale ha assolto due persone coinvolte in un procedimento legato al Coni di Ragusa, dopo aver esaminato le accuse di peculato e turbativa. La Guardia di Finanza aveva studiato alcuni conti, noti come “ombre”, che si sospettava fossero utilizzati in modo illecito. Tuttavia, i giudici hanno deciso di non procedere con le accuse, respingendo le richieste di condanna.
? Domande chiave Come funzionavano i conti ombra scoperti dalla Guardia di Finanza? Perché i giudici hanno rigettato le accuse di peculato e turbativa? Chi ha segnalato le irregolarità contabili nel 2016? Quali conseguenze avrà la sentenza sulla gestione dello sport ragusano??? In Breve Indagini della Guardia di Finanza avviate nel 2016 su flussi finanziari paralleli. Sei imputati coinvolti nel procedimento sono stati dichiarati prescritti durante il dibattimento. Accuse riguardavano gestione co .🔗 Leggi su Ameve.eu
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