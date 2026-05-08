Caso Coni Ragusa | il tribunale assolve Cintolo e Mezzasalma

Il tribunale ha assolto due persone coinvolte in un procedimento legato al Coni di Ragusa, dopo aver esaminato le accuse di peculato e turbativa. La Guardia di Finanza aveva studiato alcuni conti, noti come “ombre”, che si sospettava fossero utilizzati in modo illecito. Tuttavia, i giudici hanno deciso di non procedere con le accuse, respingendo le richieste di condanna.

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