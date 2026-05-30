Fabio ha dichiarato in televisione che lui e suo fratello erano “folli e assassini”. Ha spiegato che il rapporto tra i due era diventato molto tossico e distruttivo nel tempo. La trasmissione ha posto domande su come un legame fraterno possa degenerare in modo così grave. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni sui motivi o sugli eventi specifici che hanno portato a questa situazione.

? Domande chiave Come può un legame fraterno diventare così distruttivo e tossico? Cosa nascondeva davvero il rapporto tra Fabio e suo fratello? Perché Savi nega l'esistenza di complotti istituzionali nei fatti? Quali dinamiche familiari hanno scatenato quella spirale di follia??? In Breve Savi nega complotti istituzionali puntando sulla follia individuale del gruppo familiare. Rapporto con il fratello descritto come tossico e causa di rottura definitiva. Intervento televisivo previsto in d . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Roberto Savi, il killer della Uno Bianca: «I servizi segreti ci hanno chiesto di uccidere»

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