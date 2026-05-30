In un caso legato a un decesso, una persona ha affermato di desiderare la verità e di voler che chi ha causato danni venga identificato. Ha anche dichiarato che la vittima aveva voglia di vivere, esprimendo il suo dolore e la richiesta di giustizia. Nel frattempo, sono state sollevate critiche nei confronti di chi ha accusato la famiglia della vittima, ritenendo che sia stato irrispettoso nel momento del dolore. Le indagini sono in corso per chiarire i fatti.

"Io voglio la verità. Qualcuno le ha fatto del male e ho piacere che venga preso. Aveva voglia di vivere Daniela". - Dopo il ritrovamento e la repertazione dei resti della povera Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa da Vitriola nel 2024, lo ’sceriffo’, Domenico Lanza, che resta l’unico indagato per il sequestro della giovane, a ‘La vita in Diretta’ ha ribadito di non aver mai toccato Daniela. Poi, però, ha aggiunto: "I sospetti ci sono, sto parlando di qualche parente, novantanove su cento pensano alla famiglia ". Sulle accuse rivolte ai familiari interviene l’avvocato Deborah De Cicco, in qualità di difensore del fratello di Daniela, Alberto.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Caso Ruggi, nel momento del dolore irrispettoso accusare la famiglia"

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