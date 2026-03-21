Famiglia del bosco caso simile nel 2021 | tre bambini tolti ai genitori inglesi e affidati alla casa famiglia di Vasto

Nel 2021, tre bambini sono stati tolti ai genitori inglesi e affidati a una casa famiglia di Vasto. Prima di questo caso, un episodio analogo aveva coinvolto una famiglia nel bosco, anch’esso risolto grazie all’intervento dell’Ambasciata britannica. Questi due eventi sono collegati da circostanze simili e sono stati gestiti con l’assistenza delle autorità diplomatiche.

Era il 2021, nel pieno del periodo post-Covid, e riguardava una famiglia inglese con tre bambini che aveva scelto di vivere in Abruzzo seguendo uno stile di vita da neo rurali. Abitavano dal 2019 in una casetta di circa 50 metri quadrati, acquistata da un privato e successivamente rivenduta a una giovane donna inglese. La casa era dotata di servizio idrico, pannelli solari e bagno a secco. Nel tempo iniziano le segnalazioni, alcune delle quali vengono inoltrate anche ai carabinieri, portando all’apertura di accertamenti sulla condotta familiare. Il nodo è il rapporto tra genitori e figli. Nel 2021 arriva il provvedimento più duro: la revoca della responsabilità genitoriale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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