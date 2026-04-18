Il Tribunale di Modena ha deciso di archiviare il procedimento relativo alla scomparsa di Alessandro Venturelli. La decisione mette fine alle indagini ufficiali, ma lascia intatto il dolore per la famiglia di Sassuolo, che aveva atteso una risposta sulle circostanze della perdita del proprio caro. La vicenda, che aveva suscitato molta attenzione, si conclude così con questa scelta giudiziaria.

Il Tribunale di Modena ha disposto l’archiviazione del caso relativo alla scomparsa di Alessandro Venturelli, segnando un punto fermo per le autorità ma aprendo una ferita profonda per la famiglia di Sassuolo. Il provvedimento del G.I.P. si basa sulla mancanza di elementi che possano configurare reati, inquadrando l’evento come un allontanamento volontario avvenuto il 5 dicembre 2020. Quella del giovane ventenario, che all’epoca della sparizione manifestava una evidente fragilità emotiva, è una vicenda che dura ormai da oltre cinque anni. Nonostante le numerose segnalazioni inoltrate tra l’Italia e diversi paesi esteri e la tempestività delle denunce iniziali, le indagini non hanno mai portato a una pista risolutiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Venturelli: archiviata la ricerca, il dolore della famiglia

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