Caso Rosita | riaperta l’indagine indagato l’ex marito ex monaco
L’indagine sul caso Rosita è stata riaperta dopo 14 anni. Sono stati trovati nuovi indizi che hanno portato alla decisione di riaprire le indagini. L’ex marito, che era anche monaco, è stato iscritto nel registro degli indagati. Non sono stati resi noti i dettagli degli elementi trovati. L’uomo ha presentato la denuncia solo dopo diversi mesi dal presunto evento, ma non sono state fornite spiegazioni ufficiali sulla motivazione di questo ritardo.
? Domande chiave Quali nuovi indizi hanno portato alla riapertura del caso dopo 14 anni?. Perché l'ex marito ha aspettato mesi prima di presentare la denuncia?. Cosa nasconde la grotta vicino alla Certosa dove cercano ora?. Come può un annuncio in Colombia cambiare le sorti dell'indagine?.? In Breve Nuove ricerche cinofile e Vigili del Fuoco concentrate su grotta vicino alla Certosa.. Analisi di un annuncio su quotidiano colombiano relativo alla sparizione del 2012.. Incongruenze sulla denuncia presentata dall'ex marito alcuni mesi dopo la scomparsa.. Ritrovamento del cellulare di Paula Andrea Bran Yépez nella loro abitazione.. La Procura di Lucca riapre il caso di Rosita a Farneta: indagato l’ex marito ex monaco. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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