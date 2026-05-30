Caso Rosita | riaperta l’indagine indagato l’ex marito ex monaco

Notizia in breve

L’indagine sul caso Rosita è stata riaperta dopo 14 anni. Sono stati trovati nuovi indizi che hanno portato alla decisione di riaprire le indagini. L’ex marito, che era anche monaco, è stato iscritto nel registro degli indagati. Non sono stati resi noti i dettagli degli elementi trovati. L’uomo ha presentato la denuncia solo dopo diversi mesi dal presunto evento, ma non sono state fornite spiegazioni ufficiali sulla motivazione di questo ritardo.