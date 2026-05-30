Caso Orlandi sit-in a Roma il 22 giugno all’ora in cui sparì Il fratello | Ripercorrerò quei momenti
Il 22 giugno si terrà a Roma un sit-in per ricordare il giorno in cui Emanuela Orlandi scomparve. L’evento si svolgerà all’ora esatta della sparizione, con partecipanti che ripercorreranno quei momenti. Il fratello dell’allora vittima ha annunciato che sarà presente per rivivere quei ricordi e condividere il ricordo dell’evento. La manifestazione si svolgerà in una piazza centrale della città.
(Adnkronos) – Ripercorrere i momenti precedenti alla scomparsa di Emanuela Orlandi, raccontarli sulla base di quanto emerso da atti e testimonianze, sgombrare il campo da illazioni: è per questo motivo che Pietro Orlandi quest'anno organizzerà il sit-in in ricordo della sorella proprio il lunedì 22 giugno, a partire dalle ore 18.30, in piazza Risorgimento a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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