Caso Orlandi sit-in a Roma il 22 giugno all’ora in cui sparì Il fratello | Ripercorrerò quei momenti

Notizia in breve

Il 22 giugno si terrà a Roma un sit-in per ricordare il giorno in cui Emanuela Orlandi scomparve. L’evento si svolgerà all’ora esatta della sparizione, con partecipanti che ripercorreranno quei momenti. Il fratello dell’allora vittima ha annunciato che sarà presente per rivivere quei ricordi e condividere il ricordo dell’evento. La manifestazione si svolgerà in una piazza centrale della città.