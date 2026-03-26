Un altro elemento si aggiunge al complesso caso Orlandi, con l’annuncio del fratello Pietro riguardo alla morte di una persona coinvolta nella vicenda. La notizia si inserisce in un quadro di dettagli e ricostruzioni che continuano a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda, ancora senza una conclusione ufficiale. La dinamica e le circostanze dell’incidente restano oggetto di approfondimenti e verifiche.

Un nuovo, oscuro tassello si aggiunge all’infinito mosaico di uno dei misteri più fitti della cronaca italiana. Vittorio Baioni, ex militante di estrema destra storicamente legato agli ambienti dei Nar, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale in sella alla sua moto. La tragedia si è consumata nel cuore profondo del Sud della Libia, un luogo lontano anni luce dai palazzi del potere romano, ma che oggi riaccende prepotentemente i riflettori su una figura che per anni ha aleggiato come un’ombra sul caso di Emanuela Orlandi. A dare il tragico annuncio della sua scomparsa, nella serata di mercoledì 25 marzo 2026, è stato proprio il fratello della giovane cittadina vaticana, Pietro Orlandi, che attraverso un laconico post sui social ha confermato: “È morto Vittorio Baioni”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Morto in un incidente”. Caso Orlandi, l’annuncio del fratello Pietro

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“È morto in un incidente”. Emanuela Orlandi, l’annuncio del fratello PietroLa notizia è arrivata in modo improvviso, lasciando dietro di sé una scia di interrogativi e reazioni contrastanti.

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Tutto quello che riguarda Caso Orlandi

Temi più discussi: Vittorio Baioni morto in un incidente in Libia, era il carceriere di Emanuela Orlandi per la pista di Londra; Emanuela Orlandi, oggi Marco Accetti in commissione. Il fratello Pietro: Perdita di tempo; Lottatore di Muay Thai muore appena sceso dal ring: aveva 40 anni, giallo nel centro sportivo di Roma; Omicidio Catherine Skerl, nuovi risvolti dopo 40 anni dall’omicidio di Katty.

E’ morto Vittorio Baioni, l’uomo indicato come il carceriere di Emanuela Orlandi: Ha avuto un incidente nel deserto in LibiaL'ex militante di estrema destra è deceduto in Libia. Due anni fa era stato erroneamente collegato al caso Orlandi come carceriere a Londra ... ilfattoquotidiano.it

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