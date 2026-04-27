Il caso Emanuela Orlandi arriva a Trento | il fratello Pietro racconta 40 anni di misteri

A Trento si torna a parlare del caso di Emanuela Orlandi, scomparsa nel giugno del 1983 a 15 anni. Sono passati più di 40 anni da quella scomparsa, e il fratello Pietro ha ripercorso le diverse tappe di una vicenda ancora senza risposte definitive. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e inquirenti, che continuano a indagare sui vari aspetti e sugli sviluppi recenti.

Il caso di Emanuela Orlandi, sparita nel nulla il 22 giugno 1983 a soli 15 anni, torna al centro dell’attenzione pubblica. Martedì 28 aprile, a Trento, sarà suo fratello Pietro Orlandi a raccontare una delle vicende più controverse e mai risolte della storia italiana, davanti a studenti e.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Emanuela Orlandi, oggi Marco Accetti in commissione. Il fratello Pietro: “Perdita di tempo” “È morto in un incidente”. Emanuela Orlandi, l’annuncio del fratello PietroLa notizia è arrivata in modo improvviso, lasciando dietro di sé una scia di interrogativi e reazioni contrastanti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse: cosa dice la prima relazione della Commissione d'inchiesta; Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, la pista della tratta delle bianche: ecco la prima relazione della Commissione; Il caso Emanuela Orlandi arriva a Trento: il fratello Pietro racconta 40 anni di misteri; Emanuela Orlandi, audizione secretata per informazioni delicate. La pista romana e la scomparsa di Katy Skerl: il nesso. Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e la pista delle ragazze scomparse: cosa dice la prima relazione della Commissione d’inchiesta16 ragazze scomparse in un'area di 5 km a Roma nel 1983. La Commissione d'inchiesta presenta la prima relazione sul caso Orlandi-Gregori. ilfattoquotidiano.it Emanuela Orlandi: cosa hanno trovato sotto la Casa del JazzGli ultimi aggiornamenti sul caso Emanuela Orlandi riguardavano l’arrivo degli scavi nella Casa del Jazz fino alla cantina. Questa volta però, a distanza di oltre un mese, le cose sono cambiate in ... newsmondo.it Emanuela Orlandi, Paolo Adinolfi, si sperava che gli scavi sotto la Casa del Jazz di Roma potessero aiutare a svelare alcuni tra i misteri più fitti della storia italiana e invece, si sono rivelati un buco nell'acqua. Niente resti umani, niente cunicoli segreti, solo rifiu - facebook.com facebook Casa del Jazz, nessuna svolta nelle indagini su Emanuela Orlandi: "Trovate solo ossa di animali e bottiglie" x.com