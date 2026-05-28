garlasco la procura di pavia dispone la perizia psichiatrica per sempio

La Procura di Pavia ha disposto una perizia psichiatrica per una persona coinvolta nel delitto di Garlasco. Le indagini, inizialmente previste per una durata limitata, sono state prolungate fino a settembre.

Per il delitto di Garlasco, i pm prolungano i tempi: le indagini saranno aperte fino a settembre. Il procuratore Fabio Napoleone ordina accertamenti sulla capacità di intendere e di volere dell'indagato La Procura di Pavia ha ufficialmente disposto unaconsulenza tecnicaper valutare lo stato mentale e psichico diAndrea Sempio, l’uomo indagato per l’omicidio aggravato diChiara Poggi, aGarlasco, il 13 agosto 2007. Attraverso una nota ufficiale firmata dal capo dell’ufficio giudiziario pavese, il procuratoreFabio Napoleone, è stata comunicata la nomina del professorRoberto Catanesi,noto medico psichiatra, in qualità di consulente tecnico del pubblico ministero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Garlasco, i pm sollecitano la revisione per Stasi

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