La Procura ha richiesto un nuovo esame psichiatrico per Sempio nel caso Garlasco. La difesa si oppone alla presenza dell’indagato all’esame, sostenendo che potrebbe influenzare il risultato. Se l’esame dimostrasse la semimputabilità di Sempio, potrebbe influenzare la valutazione della responsabilità penale. La richiesta di nuovo esame è stata presentata per approfondire lo stato mentale dell’indagato. La decisione sulla richiesta è attesa nelle prossime settimane.

? Domande chiave Perché la difesa si oppone alla presenza di Sempio all'esame?. Come cambierà la condanna se emergesse la semimputabilità dell'indagato?. Quali sono i motivi tecnici che spingono la Procura a indagare?. Cosa accadrà se il nuovo psichiatra confermi la piena imputabilità?.? In Breve Avvocati Cataliotti e Taccia contestano l'efficacia dei dati documentali del 2007.. Giurista Gian Luigi Gatta analizza la legittimità della nuova consulenza a Pavia.. Esito semimputabilità comporterebbe riduzione condanna e possibili misure di sicurezza.. Difesa nega la presenza fisica di Sempio agli accertamenti del dottor Catanesi.. La Procura di... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Garlasco: la Procura chiede un nuovo esame psichiatrico a Sempio

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DELITTO DI GARLASCO - Andrea Sempio in PROCURA e il NUOVO SCENARIO

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