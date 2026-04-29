Caso Garlasco Sempio convocato in procura per interrogatorio

Andrea Sempio è stato convocato questa mattina in procura per un interrogatorio. È indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13. La polizia ha raccolto nuove testimonianze e analizzato alcuni reperti nell'ambito delle indagini in corso. La convocazione si inserisce in un procedimento ancora aperto, senza che siano state annunciate ulteriori misure o sviluppi ufficiali.

La Procura di Pavia ha fatto notificare, nel primo pomeriggio di oggi, ai carabinieri un avviso di interrogatorio per Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Interrogatorio, da quanto si apprende, fissato per la mattina del 6 maggio. Già il 20 maggio del 2025 Sempio fu convocato dai pm titolari della nuova indagine sul delitto di Garlasco, ma per un cavillo procedurale nell’invito a comparire i suoi difensori preferirono non presentarsi. In quanto indagato, può anche in questo caso decidere di non rispondere alle domande rimandando eventualmente l’interrogatorio a dopo la chiusura delle indagini.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Caso Garlasco, Sempio convocato in procura per interrogatorio Garlasco, Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima chiusura indagini Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in Procura per l'interrogatorio prima di chiudere le indagini Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indaginiAndrea Sempio convocato dalla procura di Pavia il prossimo 6 maggio, tra una settimana. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco, la Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo a carico di Alberto Stasi; Garlasco, per Sempio è l'ora decisiva. I pm pronti a scoprire le carte: Non è stato Stasi a uccidere Chiara Poggi, ecco perché; Vertice tra Pavia e Milano, verso l’invio degli atti sulla revisione di Alberto Stasi; Garlasco: verso la revisione del processo, Stasi non era sulla scena del delitto, probabile rinvio a giudizio per Sempio. Caso Garlasco, Sempio convocato in procura per interrogatorio. La difesa: Valutiamo la strategiaLa Procura di Pavia ha fatto notificare, nel primo pomeriggio di oggi, ai carabinieri un avviso di interrogatorio per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, avvenuto a Gar ... adnkronos.com Caso Garlasco, Sempio convocato dalla Procura di Pavia il 6 maggioLa Procura di Pavia ha fatto notificare, nel primo pomeriggio di oggi, ai carabinieri un avviso di interrogatorio per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Interrogatorio ... tg24.sky.it "Si erge a giudice morale" Caso Garlasco, Salvo Sottile attacca Roberta Bruzzone dopo il post sugli audio >> https://buff.ly/whePDu6 - facebook.com facebook DNA identico su due reperti chiave, nel caso #Garlasco emergono nuovi dubbi sul processo a Stasi #Mattino5 x.com