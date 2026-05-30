Caso Elisa | Moretti chiede alla Regione perché i fondi sono negati

Notizia in breve

Moretti ha chiesto alla Regione spiegazioni sulla mancata assegnazione di fondi alla cantante Elisa. La richiesta si basa sul confronto con gli stanziamenti fatti per altri artisti, come Bocelli e Creminoni, che hanno ricevuto milioni di euro. La Regione non ha ancora fornito risposte ufficiali riguardo ai criteri adottati per la distribuzione dei fondi destinati alla musica. La questione riguarda la trasparenza e le modalità di assegnazione delle risorse pubbliche nel settore culturale.