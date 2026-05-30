Caso Elisa | Moretti chiede alla Regione perché i fondi sono negati
Moretti ha chiesto alla Regione spiegazioni sulla mancata assegnazione di fondi alla cantante Elisa. La richiesta si basa sul confronto con gli stanziamenti fatti per altri artisti, come Bocelli e Creminoni, che hanno ricevuto milioni di euro. La Regione non ha ancora fornito risposte ufficiali riguardo ai criteri adottati per la distribuzione dei fondi destinati alla musica. La questione riguarda la trasparenza e le modalità di assegnazione delle risorse pubbliche nel settore culturale.
? Punti chiave Perché la Regione ha negato i fondi alla cantante Elisa?. Quali criteri hanno guidato lo stanziamento di milioni per Bocelli e Creminoni?. Chi deve rispondere delle possibili motivazioni ideologiche dietro il diniego?. Come influirà questa decisione sulla fiducia dei talenti locali nelle istituzioni?.? In Breve Regione ha stanziato 3 milioni per concerto di Andrea Bocelli a Gemona il 7 maggio.. 800 mila euro destinati al concerto di Creminoni con incasso botteghino oltre 2 milioni.. Diego Moretti interroga la Regione Friuli Venezia Giulia sulle motivazioni del mancato sostegno.. Controversia sulla coerenza dei criteri di spesa verso i talenti locali di Monfalcone. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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