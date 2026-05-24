La Filt Cgil ha chiesto alla Regione di intervenire sui fondi destinati all’asse Murgia-Pollino, dopo il taglio delle risorse. La riduzione dei finanziamenti potrebbe influire sui servizi di trasporto tra Matera e Ferrandina, con possibili ripercussioni sull’offerta e sull’occupazione nel settore. La rimodulazione delle risorse potrebbe portare a una riduzione delle corse e a un impatto diretto sui lavoratori coinvolti nel servizio.

? Domande chiave Cosa rischia concretamente l'asse Murgia-Pollino con il taglio dei fondi?. Come influirà la rimodulazione delle risorse sul lavoro nel materano?. Quali sono le date certe richieste per il completamento dei cantieri?. Perché la Filt Cgil chiede un confronto urgente con Vito Bardi?.? In Breve Rischio tagli fondi comprometterebbe l'asse strategico Murgia-Pollino e i settori logistico e turistico.. Riduzione risorse penalizzerebbe l'occupazione e la mobilità dei lavoratori tra i centri materani.. Filt Cgil chiede a Vito Bardi trasparenza sui conti e un cronoprogramma certo.. Il sindacato sollecita un confronto istituzionale con le parti sociali del territorio materano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SS7 Matera-Ferrandina: la Filt Cgil chiede fondi alla Regione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"FILT al volante, tutela costante": presentata la lista dei candidati Filt Cgil alle elezioni per il rinnovo della Rsu alla TepSono state presentate le liste dei candidati della Filt Cgil per le elezioni della Rsu alla Tep Spa, in programma dal 25 al 27 maggio.

Trasporto Trevisano: la Filt Cgil chiede garanzie per i lavoratoriLa Filt Cgil chiede garanzie per i lavoratori del trasporto nella provincia di Treviso.

Temi più discussi: Matera-Ferrandina, stop alle falsità; Dal 21 maggio altri cantieri sulla ss 7 Matera-Ferrandina.; Raddoppio strada statale 7 Matera-Ferrandina, lettera aperta di Filt Cgil Matera al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi; I barbari del clic e la verità calpestata sull’asse Matera-Tolve.

SS7 Matera, Merra, arteria strategica derubricataMATERA - La storia del sistema infrastrutturale lucano parla chiaro. Quando una grande opera non interseca opportunamente disegni e ambizioni della classe po ... ivl24.it

SS7 Matera–Ferrandina, disagi per i lavori: la Provincia chiede verifiche ad AnasA Provincia di Matera cresce l’attenzione sui disagi registrati lungo la SS7 Matera–Ferrandina a causa dei lavori in corso, che stanno provocando rallentamenti e code prolungate. Il presidente della ... trmtv.it