Colleferro esclusa dai fondi Ater Calamita chiede risposte alla Regione Lazio

Da cronachecittadine.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Vicesindaco di Colleferro ha chiesto chiarimenti alla Regione Lazio riguardo alla mancata assegnazione dei fondi Ater alla città. La questione riguarda i finanziamenti destinati alla riqualificazione e all’edilizia residenziale pubblica. La decisione della Regione ha suscitato preoccupazione tra i rappresentanti locali, che attendono risposte ufficiali sul motivo di questa esclusione. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata dal Comune di Colleferro.

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