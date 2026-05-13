Colleferro esclusa dai fondi Ater Calamita chiede risposte alla Regione Lazio

Il Vicesindaco di Colleferro ha chiesto chiarimenti alla Regione Lazio riguardo alla mancata assegnazione dei fondi Ater alla città. La questione riguarda i finanziamenti destinati alla riqualificazione e all’edilizia residenziale pubblica. La decisione della Regione ha suscitato preoccupazione tra i rappresentanti locali, che attendono risposte ufficiali sul motivo di questa esclusione. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata dal Comune di Colleferro.

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