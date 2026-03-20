Scoperta frode sulle accise a Udine così veniva evasa l' Iva con carburante importato illegalmente

La Guardia di Finanza di Udine ha individuato un traffico illecito di carburante importato senza autorizzazione, attraverso il quale venivano evase le accise e l’IVA. Durante le operazioni, sono stati sequestrati diversi mezzi e prodotti, mentre le indagini sono ancora in corso per chiarire l’intera rete coinvolta. La scoperta riguarda trasporti non autorizzati di idrocarburi e frodi fiscali.

Eseguiti numerosi controlli e sequestri di prodotti petroliferi dalla Guardia di Finanza nella provincia di Udine, dove sono stati individuati trasporti di idrocarburi introdotti in Italia in evasione delle accise e dell’IVA. L’azione, coordinata dall’Autorità Giudiziaria, è stata finalizzata a contrastare le frodi nel settore dei carburanti, con particolare attenzione ai rischi per l’ambiente e la sicurezza stradale. Controlli intensificati sui trasporti di prodotti petroliferi Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, negli ultimi mesi il Comando Provinciale di Udine ha rafforzato le attività di monitoraggio sui trasporti di prodotti petroliferi provenienti sia da Paesi dell’Unione Europea che extra-UE. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Scoperta frode sulle accise a Udine, così veniva evasa l'Iva con carburante importato illegalmente Articoli correlati Frode sulle accise, sequestro da 235mila euro e 143mila litri di carburanteLa crisi del carburante, iniziata con l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, si snoda non solo tra gli aumenti dei prezzi ai distributori, ma... Scoperta a Catania una frode internazionale sul carburante, 5 misure cautelariCATANIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Catania, su delega della locale Procura, ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di... Una raccolta di contenuti su Scoperta frode Temi più discussi: Catania, scoperta una maxi frode su accise e carburanti: sequestro da oltre 230.000 euro. I dettagli; Maxi truffa sulle accise a Catania, 5 arresti; Frode sulle accise, sequestro da 235mila euro e 143mila litri di carburante; Non solo prezzi alle stelle, la scoperta inquietante sul diesel. Frode sulle accise, sequestro da 235mila euro e 143mila litri di carburanteIndagini a Catania svelano un sistema di falsi documenti per evadere le tasse sul petrolio. Ecco come funzionava l’illecito scoperto ... quifinanza.it Maxi frode sulle accise dei carburanti: la Guardia di Finanza scopre un sistema illegale da 400mila litri di gasolioOperazione della Guardia di Finanza a Catania: sequestri per oltre 235mila euro e cinque persone indagate per un sistema di evasione sulle accise che avrebbe coinvolto importazioni di gasolio dall’Est ... automoto.it Non pagavano l’Iva sui bovini, a Cuneo scoperta una frode internazionale da oltre 20 milioni x.com SCOPERTA FRODE FISCALE E CONTRIBUTIVA PER OLTRE 2,3 MILIONI DI EURO INCENTRATA SU SOMMINISTRAZIONE ILLECITA DI MANDOPERA. 490 LAVORATORI IMPIEGATI ILLEGALMENTE. UNA DENUNCIA In ottemperanza alle disposizioni imp - facebook.com facebook