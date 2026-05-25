Avvelenamento accidentale di cani e gatti | il veterinario Luca Caputo | Una decina di fettine di prosciutto crudo potrebbero intossicare - causando letargia e gastroenterocolite emorragica - un cane di 3 kg
Un veterinario avverte che circa dieci fettine di prosciutto crudo possono causare intossicazione in un cane di 3 kg, portando a letargia e gastroenterocolite emorragica. L’esperto, autore di un manuale di primo soccorso per animali domestici, sottolinea l’importanza di prevenire incidenti di avvelenamento accidentale. Il rischio è spesso sottovalutato, e la corretta prevenzione può contribuire a evitare situazioni di emergenza.
«Numeri e statistiche, purtroppo, non tengono conto dei numerosi casi non segnalati», precisa il veterinario. «Le sostanze riscontrate con più frequenza all’esame necroscopico delle carcasse dei soggetti deceduti, appartengono alla categoria degli insetticidi agricoli, veleni per topi e lumachicidi», aggiunge. Che genere di «emergenze», in tal senso, le capita di affrontare nel suo ambulatorio veterinario? «I casi clinici che annualmente tratto nella mia struttura riguardano, principalmente, le intossicazioni “casalinghe” per ingestione. Le cause più frequenti che inducono i proprietari di cani e gatti a consultarmi riguardano farmaci... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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