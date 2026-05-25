Avvelenamento accidentale di cani e gatti | il veterinario Luca Caputo | Una decina di fettine di prosciutto crudo potrebbero intossicare - causando letargia e gastroenterocolite emorragica - un cane di 3 kg

Notizia in breve

Un veterinario avverte che circa dieci fettine di prosciutto crudo possono causare intossicazione in un cane di 3 kg, portando a letargia e gastroenterocolite emorragica. L’esperto, autore di un manuale di primo soccorso per animali domestici, sottolinea l’importanza di prevenire incidenti di avvelenamento accidentale. Il rischio è spesso sottovalutato, e la corretta prevenzione può contribuire a evitare situazioni di emergenza.