Case di comunità spettro caporalato | Appalti pubblici massima allerta

Notizia in breve

Le autorità hanno segnalato un aumento dei rischi di caporalato nei cantieri pubblici, in particolare legati agli appalti. Si chiede un rafforzamento dei controlli e una maggiore vigilanza per prevenire pratiche irregolari. Le forze dell’ordine stanno intensificando le verifiche sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle case di comunità e alle attività di costruzione pubblica. L’obiettivo è garantire il rispetto delle norme e contrastare eventuali forme di sfruttamento.