Case di comunità spettro caporalato | Appalti pubblici massima allerta
Le autorità hanno segnalato un aumento dei rischi di caporalato nei cantieri pubblici, in particolare legati agli appalti. Si chiede un rafforzamento dei controlli e una maggiore vigilanza per prevenire pratiche irregolari. Le forze dell’ordine stanno intensificando le verifiche sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle case di comunità e alle attività di costruzione pubblica. L’obiettivo è garantire il rispetto delle norme e contrastare eventuali forme di sfruttamento.
Allarme sui controlli nei cantieri pubblici e richiesta di un innalzamento del livello di vigilanza lungo tutta la filiera degli appalti: è il punto su cui si concentrano i sindaci dei comuni del senese coinvolti nell’inchiesta di Tgr Rai Toscana su casi di caporalato nelle grandi opere e nelle Case di Comunità, finanziate anche con fondi Pnrr. ll servizio giornalistico ‘Fantasmi’ ha infatti acceso i riflettori su alcuni cantieri tra Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa e Rapolano Terme, oltre alla nuova stazione dell’Alta Velocità Foster a Firenze, riconducibili ad appalti pubblici affidati a una grande impresa e gestiti attraverso una catena di subappalti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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