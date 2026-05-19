Appalti pubblici e blitz della polizia il Comune | Massima fiducia nella magistratura

Nella giornata di oggi, un’operazione delle forze dell’ordine ha coinvolto alcuni uffici pubblici legati agli appalti. Il Comune ha diffuso una nota ufficiale in cui esprime fiducia nel lavoro della magistratura e si impegna a collaborare pienamente con le autorità giudiziarie. L’inchiesta riguarda presunte irregolarità nelle procedure di affidamento di alcuni contratti pubblici, portando all’esecuzione di un blitz che ha interessato diverse sedi istituzionali. La situazione resta sotto verifica da parte delle autorità competenti.

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