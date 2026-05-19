Appalti pubblici e blitz della polizia il Comune | Massima fiducia nella magistratura

Da reggiotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, un’operazione delle forze dell’ordine ha coinvolto alcuni uffici pubblici legati agli appalti. Il Comune ha diffuso una nota ufficiale in cui esprime fiducia nel lavoro della magistratura e si impegna a collaborare pienamente con le autorità giudiziarie. L’inchiesta riguarda presunte irregolarità nelle procedure di affidamento di alcuni contratti pubblici, portando all’esecuzione di un blitz che ha interessato diverse sedi istituzionali. La situazione resta sotto verifica da parte delle autorità competenti.

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L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria con una nota ufficiale “ripone massima fiducia nell’operato della magistratura e fornirà la massima collaborazione all’autorità giudiziaria al fine di accertare compiutamente i fatti oggetto dell’inchiesta che oggi ha portato all’esecuzione di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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