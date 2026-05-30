Il cantiere della Casa di Comunità di San Paolo prosegue lentamente, con i lavori ancora alle fondamenta e nessun avanzamento visibile. Le erbacce crescono lungo la recinzione e il silenzio sul sito alimentano le critiche sulla lentezza dei lavori. La consegna era prevista per giugno 2024, ma ora si parla di fine 2026. I video condivisi sui social mostrano uno stato di abbandono e poca attività nel cantiere.

Prato, 30 maggio 2026 – Con le erbacce che avanzano lungo la recinzione e il silenzio del cantiere immortalato nei video che circolano sui social, la Casa di Comunità di San Paolo torna al centro delle polemiche. Nessun operaio al lavoro, nessun mezzo in movimento - almeno durante le riprese dei video pubblicati -, soltanto le fondamenta in cemento armato che emergono dal terreno dove entro poche settimane avrebbe dovuto prendere forma uno dei progetti simbolo della nuova sanità territoriale pratese. A preoccupare i cittadini è il calendario: i lavori avrebbero dovuto concludersi entro giugno, ma la struttura è ancora ben lontana dall’essere completata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa di comunità: lavori lumaca, la consegna a giugno 2026. “Ma ci sono solo le fondamenta”

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