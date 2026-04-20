Completati i lavori alla condotta idrica ma dopo quasi due settimane senza acqua ci sono ancora la turnazione e le chiusure notturne

Dopo oltre due settimane di interventi, i lavori alla condotta idrica di Roccaspinalveti in località Acquaviva sono stati conclusi. Nonostante il ripristino della rete, si prosegue con la turnazione e le chiusure notturne dell'acqua. La frana avvenuta il 3 aprile scorso aveva provocato danni significativi, portando alla sospensione della risorsa idrica per 15 comuni, tra cui Atessa nelle zone di Quercia Nera.

Ci sono volute più di due settimane per completare i lavori a Roccaspinalveti dove, in località Acquaviva, una frana verificatasi il 3 aprile scorso aveva causato danni consistenti e la conseguente e inevitabile interruzione della risorsa idrica per 15 comuni (Atessa per le località Quercia Nera.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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