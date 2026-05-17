Il bonus volumetria nel piano casa del governo | chi può aumentare le dimensioni dell' immobile fino al 35%
Il governo ha introdotto un incentivo chiamato bonus volumetria come parte del piano casa, che permette di aumentare le dimensioni degli immobili fino al 35%. Questa misura mira a favorire interventi edilizi e a rispondere alle esigenze di ampliamento delle abitazioni. La norma si applica a specifici soggetti e condizioni, con l'obiettivo di stimolare interventi di miglioramento e sviluppo nel settore edilizio. L’adozione di questa misura fa parte di un pacchetto più ampio di investimenti nel settore della costruzione e dell’edilizia sociale.
È molto ambizioso il progetto del governo per fronteggiare l'emergenza abitativa con investimenti sull'edilizia, in particolare quella sociale. Si è parlato di un piano casa di circa 10 miliardi di euro, a cui sommare gli investimenti privati. "Centomila case a prezzi calmierati in 10 anni, al. 🔗 Leggi su Today.it
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