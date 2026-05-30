cartoons on the bay tutti i premiati

Alla 30ª edizione di “Cartoons On The Bay” tenutasi a Pescara, Pera Toons ha ricevuto uno dei premi principali del festival. La manifestazione, dedicata all’animazione, è stata promossa da Rai e organizzata da Rai Com, con il supporto della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara. La kermesse si è svolta dal 30 maggio e ha visto partecipare numerosi professionisti del settore.

Pescara, 30 maggio 2026 – Pera Toons conquista Pescara alla 30ª edizione di “ Cartoons On The Bay” 2026, il festival di animazione diretto da Adriano Monti Buzzetti, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo ed il Comune di Pescara. “Prova a non ridere”, la serie dell’autore italiano più amato dai bambini, fatta di 46 episodi di 6 minuti e ricca di barzellette, indovinelli e doppi sensi, ha vinto il Pulcinella Award Kids Tv Show (6-11 anni). Dopo il Digital Award, questo è il secondo premio vinto da Pera Toons nelle giornate del Festival. La serie «riconosce e valorizza il modo in cui il pubblico dei bambini si relaziona alla narrazione attraverso formati brevi e un’animazione minimalista, combinando innovazione e tradizione». 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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