Carrarese Una preparazione divisa a metà Stesse location ma questa volta invertite

Da sport.quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra ha iniziato la ristrutturazione della preparazione atletica con due fasi distinte, entrambe svolte nelle stesse location ma in ordine inverso rispetto all’anno scorso. La prima parte si è svolta in una località, mentre la seconda si è tenuta in un’altra. La divisione del ritiro in due momenti ha coinvolto i calciatori, che hanno alternato le sessioni di allenamento tra le due località.

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Un ritiro diviso a metà. La Carrarese ha deciso di ripetere l’esperienza sperimentata con profitto nella scorsa stagione ripartendo la preparazione pre-campionato in due momenti e località diverse. Dopo il ritrovo allo stadio dei Marmi per le canoniche giornate dedicate allo svolgimento delle visite mediche e dei test fisici, la squadra azzurra si alternerà tra la parte di ritiro ormai da prassi consolidata svolta allo Stadio Comunale “Lunezia“ di Pontremoli e quella in altura in Trentino Alto Adige. La novità di quest’anno sta nel fatto che verrà cambiato l’ordine. La prima parte si svolgerà in alta quota, evidentemente per garantire temperature più umane ai calciatori ed una loro ripresa graduale nei primi giorni di lavoro, e la seconda in loco nella nostra Lunigiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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