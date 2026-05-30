Carrarese Una preparazione divisa a metà Stesse location ma questa volta invertite

Notizia in breve

La squadra ha iniziato la ristrutturazione della preparazione atletica con due fasi distinte, entrambe svolte nelle stesse location ma in ordine inverso rispetto all’anno scorso. La prima parte si è svolta in una località, mentre la seconda si è tenuta in un’altra. La divisione del ritiro in due momenti ha coinvolto i calciatori, che hanno alternato le sessioni di allenamento tra le due località.