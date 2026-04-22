Un gruppo di studenti e insegnanti dell’Istituto professionale Angelo Vassallo di Galeata partirà domani per Washington, dove prenderà parte a un evento internazionale. La trasferta segue la partecipazione all’Evgp (Electric Vehicle Grand Prix) di Dubai, un’esperienza che ha coinvolto la delegazione italiana. La presenza a Washington rappresenta un’ulteriore tappa del percorso di formazione e scambio culturale portato avanti dall’istituto.

Dopo il successo e l’esperienza formativa vissuta a Dubai per l’Evgp (Electric Vehicle Grand Prix), una delegazione dell’Istituto professionale Angelo Vassallo di Galeata, in rappresentanza dell’Italia, partirà domani alla volta di Washington D.C. dove gareggerà con la vettura assemblata ex novo a Galeata, grazie a laboratori didattici attivati già lo scorso ottobre. Il programma prevede oltre all’attività sul circuito, visite a New York e Philadelphia, oltre ad un tour guidato alla Casa Bianca. La gara è in calendario il 2 maggio e sono previste almeno 30.000 presenze. L’evento si svolge in contemporanea ad una mostra chiamata ‘Touch the truck’ durante la quale ogni corpo, da vigili del fuoco a polizia ed esercito, espone i propri autocarri attrezzati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ’Vassallo’ torna in trasferta: questa volta la meta è Washington

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