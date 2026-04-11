In una casa situata tra le montagne, una coppia vive isolata, divisa da una linea di confine chiamata

In una casa in mezzo alle montagne, una coppia sopravvive identificando e sotterrando soldati, vittime anonime di una guerra in corso. Finalmente la guerra finisce, ma il nuovo confine passa in mezzo alla loro casa e per andare dalla cucina al bagno bisogna mostrare il passaporto alla guardia che controlla, e anche il letto è diviso a metà. Elisabetta Pozzi, Gigio Alberti e Giuseppe Sartori sono i protagonisti di “ The other side ” per la regia di Marcela Serli, dal 14 al 19 aprile al Teatro Borsoni di via Milano, per la stagione del Centro Teatrale Bresciano. Il testo enigmatico di Ariel Dorfman, nella traduzione di Alessandra Serra, è grottesco e paradossale, e mescola abilmente tragedia e commedia: una dirompente allegoria teatrale sul confine, che smaschera l’assurdità della paura dell’altro e dei muri che ci dividono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa divisa a metà dalla linea di confine “The other side”, una tragedia comica

Haier Side by Side: 615 litri e umidità al 90% per cibi freschiÈ venerdì 3 aprile 2026 e l’attenzione si concentra su un elettrodomestico specifico: il frigorifero Side by Side Haier HSW59F18DNMM in acciaio inox...

Venerdì si presenta “La linea di confine“CERRETO GUIDI Doppio appuntamento alla biblioteca Perodi di Cerreto Guidi con la rassegna culturale "Incontri intorno ai libri".

Temi più discussi: Casa divisa a metà dalla linea di confine The other side, una tragedia comica; Eredità in beneficenza: lascia la casa a una scuola e a una cooperativa sociale; Sugli spalti. Un altro match a metà. I tifosi restano a casa; Napoli orgoglioso: una zampata di Guilhermao regala il pareggio (3-3) in casa della Meta Catania.

Casa divisa a metà dalla linea di confine The other side, una tragedia comicaIn una casa in mezzo alle montagne, una coppia sopravvive identificando e sotterrando soldati, vittime anonime di una guerra ... ilgiorno.it

Padova, torna a casa la Bibbia del Trecento divisa a metàLondra. Da una saletta della British Library – la biblioteca più grande del mondo, 200 milioni di volumi conservati in un complesso di 120mila metri quadrati su 14 piani – è partito un viaggio a ... repubblica.it

Marco, cameriere autistico: «Mi hanno borseggiato Ecco come proteggervi». Il cameriere di PizzAut è stato rapinato in un bar di Monza. Il fondatore di PizzAut Nico Acampora: «Dico sempre loro: quando vedete una divisa quella è casa». I carabinieri lo hanno - facebook.com facebook