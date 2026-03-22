Caro carburanti già finita la discesa dovuta allo sconto sulle accise | Il gasolio rincara in tutta Italia

Il prezzo del gasolio in Italia è in aumento dopo una breve diminuzione legata allo sconto sulle accise approvato dal governo mercoledì scorso. La discesa dei costi ha avuto una durata limitata e ora il carburante ha ripreso a salire, interessando tutte le regioni del paese. La situazione si mantiene stabile senza variazioni di rilievo rispetto ai giorni precedenti.

È già finita la breve tregua sui carburanti seguita al decreto energia adottato dal governo mercoledì scorso. Dopo tre giorni di calo “col contagocce”, secondo le associazioni consumatori, i prezzi sono tornati a salire su gran parte del territorio nazionale, con il diesel che resta su livelli record e continua a mettere sotto pressione autotrasporti e filiere produttive. In base alle rilevazioni del ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il gasolio in modalità self raggiunge in media 1,966 euro al litro, segnando – sottolinea Massimiliano Dona, presidente dell’ Unione Nazionale Consumatori – “il record di sempre rispetto alle medie annue”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caro carburanti, già finita la discesa dovuta allo sconto sulle accise: “Il gasolio rincara in tutta Italia” Articoli correlati Carburanti, Unc: riordino accise, gasolio più caro di benzinaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Effetto accise sui carburanti, gasolio più caro della benzina. La verde è ai minimi dal 2021Bolzano batte tutti con il diesel a 1,730 euro al litro, al secondo posto Trento (1,701 euro), seguita dalla Valle d’Aosta (1,698 euro). Contenuti utili per approfondire Caro carburanti Temi più discussi: Da oggi taglio delle accise per 20 giorni contro il caro carburante; Benzina e diesel, scatta lo sconto: ecco quanto durerà il taglio delle accise; Il Governo vaglia un bonus carburante per le famiglie: che cos’è; Arriva il taglio (a tempo) delle accise. Solo venti giorni e poi si vedrà. Caro-carburanti, Unione consumatori: è finita la discesa dei prezziCaro-carburanti, Unione consumatori: è finita la discesa dei prezzi. Il Codacons: Effetto dello sconto accise si riduce con i rincari. tgcom24.mediaset.it Caro carburanti, la situazione resta molto criticaIl caro carburanti continua a condizionare la vita degli automobilisti, nonostante la riduzione delle accise e altre misure ... formulapassion.it Caro carburanti, Mimit fornisce alla Guardia di Finanza l’elenco dei distributori che non hanno adeguato i prezzi https://qds.it/carburanti-mimit-gdf-nuovo-elenco-distributori-non-hanno-adeguato-prezzi-caro-rifornimento/ facebook Caro carburanti, rialzi in Sicilia nonostante le misure del Governo Da oggi accise tagliate di 25 centesimi al litro per 20 giorni. Ma resta alto il rischio di speculazioni: il @Codacons denuncia nuovi aumenti nei distributori dell'Isola @TgrRai x.com