Caro carburante Fusignani PrI | Famiglie e imprese allo stremo Meloni abbandoni la propaganda e tagli le accise

Il deputato di Rifondazione Comunista ha criticato il governo, affermando che le famiglie e le imprese si trovano in difficoltà a causa delle politiche attuali. Ha chiesto alla premier di abbandonare la propaganda e di intervenire con un taglio delle accise sul carburante. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito sul carovita e le misure adottate dall'esecutivo per fronteggiarlo.