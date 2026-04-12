Caro carburante Fusignani PrI | Famiglie e imprese allo stremo Meloni abbandoni la propaganda e tagli le accise
Il deputato di Rifondazione Comunista ha criticato il governo, affermando che le famiglie e le imprese si trovano in difficoltà a causa delle politiche attuali. Ha chiesto alla premier di abbandonare la propaganda e di intervenire con un taglio delle accise sul carburante. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito sul carovita e le misure adottate dall'esecutivo per fronteggiarlo.
"Governo inadeguato, famiglie e imprese allo stremo. Meloni abbandoni la propaganda e tagli le accise". La richiesta arriva dal segretario regionale del Partito Repubblicano Italiano Emilia-Romagna Eugenio Fusignani, che continua: “Il caro carburante ha raggiunto livelli insostenibili che stanno.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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