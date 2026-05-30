Carla Raineri | Tirata in ballo su Equalize denuncio il pm
L’ex magistrato ha denunciato il pubblico ministero, affermando di essere stata coinvolta ingiustamente nell’inchiesta sugli “spioni”. Dopo l’archiviazione della sua posizione, ha dichiarato alla «Verità» che sono state commesse scorrettezze durante le indagini. La sua vicenda è stata resa nota pubblicamente, evidenziando tensioni tra le parti coinvolte e criticità nel procedimento giudiziario. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle accuse o sui motivi dell’archiviazione.
Carla Romana Raineri, già magistrato in servizio con funzioni di presidente della Prima sezione civile della Corte d’appello di Milano, concede questa intervista alla Verità dopo l’archiviazione nella vicenda Equalize. Racconta la sua versione dopo mesi di indagini, esposizione mediatica e sofferenza personale. «È stata un’esperienza davvero sorprendente quanto inimmaginabile. Ma ero certa della mia estraneità agli addebiti contestati. Purtroppo ci è voluto tempo per giungere alla archiviazione, anche perché la Procura di Milano, che era peraltro funzionalmente incompetente sulla mia posizione, ha trasmesso gli atti a Brescia dopo oltre due anni dall’inizio delle indagini». 🔗 Leggi su Laverita.info
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