Carla Raineri | Tirata in ballo su Equalize denuncio il pm

Notizia in breve

L’ex magistrato ha denunciato il pubblico ministero, affermando di essere stata coinvolta ingiustamente nell’inchiesta sugli “spioni”. Dopo l’archiviazione della sua posizione, ha dichiarato alla «Verità» che sono state commesse scorrettezze durante le indagini. La sua vicenda è stata resa nota pubblicamente, evidenziando tensioni tra le parti coinvolte e criticità nel procedimento giudiziario. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle accuse o sui motivi dell’archiviazione.