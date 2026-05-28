Nell’inchiesta Equalize, un provvedimento giudiziario ha archiviato la posizione di un magistrato coinvolto, sottolineando che gli accessi abusivi ai dati non corrispondevano alle richieste fatte. Per la prima volta, un provvedimento ha ridimensionato le accuse, evidenziando che la persona indagata non avrebbe chiesto le informazioni che gli spioni avrebbero ottenuto illegalmente.

Per la prima volta, nell’inchiesta Equalize, arriva un provvedimento che non conferma lo schema accusatorio della Procura di Milano, ma lo ridimensiona. Il 19 maggio 2026, il gip di Brescia, Mauro Ernesto Macca, ha archiviato la posizione di Carla Romana Raineri, già magistrato in servizio alla Corte d’appello di Milano, su richiesta dei pm Nicola Serianni e Iacopo Berardi. È il primo atto di un giudice che incide sul cuore narrativo di una parte dell’inchiesta Equalize: il presunto utilizzo del gruppo di via Pattari per ottenere informazioni riservate attraverso accessi abusivi alle banche dati pubbliche. Non cancella l’indagine principale. Non assolve gli altri indagati. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Equalize, archiviata la toga Raineri: non chiese i dati cercati dagli spioni

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