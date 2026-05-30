La scuola di Cariati ha vinto gli Anter Green Awards, superando le istituzioni del Nord e del Centro Italia. Il progetto è stato sostenuto con supporto tecnico e finanziario da parte di enti pubblici e privati. La vittoria si è concretizzata grazie a un lavoro di squadra e a iniziative legate alla tutela ambientale. La premiazione ha riconosciuto l’impegno scolastico nel promuovere azioni per il clima.

? Punti chiave Come hanno battuto le scuole del Nord e del Centro?. Chi ha garantito il supporto tecnico e finanziario al progetto?. Perché la partecipazione di 6.000 studenti è così significativa oggi?. Dove si terrà la cerimonia ufficiale di premiazione a Roma?.? In Breve 6.486 studenti di 68 scuole hanno partecipato al contest nazionale.. Premi regionali assegnati a De Amicis, Malaspina e G. Pitrè.. Cerimonia ufficiale di premiazione prevista per l'11 giugno a Palazzo Senatorio.. Progetto sostenuto tecnicamente e finanziariamente da NWG Energia e NWG Italia.. L’Istituto comprensivo di Cariati – scuola primaria G. Di Napoli ha conquistato l’edizione 2026 degli Anter Green Awards dopo il voto della cittadinanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cariati vince gli Anter Green Awards: trionfo scolastico sul clima

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Anter Green Awards 2026 - Vince l'Istituto Comprensivo di Cariati (CS)

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