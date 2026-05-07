Anter Green Awards la scuola Montessori di Somma Vesuviana in gara | si vota online

Gli studenti di una scuola paritaria di Somma Vesuviana stanno partecipando a un concorso nazionale dedicato alla sostenibilità energetica. La competizione prevede una votazione online aperta al pubblico, in cui è possibile esprimere la propria preferenza per il progetto presentato dall’istituto. La scuola si trova in corsa per ottenere un riconoscimento che premia iniziative legate all’ambiente e alla tutela delle risorse.

Gli studenti dell'Istituto Paritario Maria Montessori di Somma Vesuviana sono in corsa per un premio nazionale dedicato alla sostenibilità energetica. La scuola partecipa agli Anter Green Awards 2026, il contest promosso da ANTER – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, e fino al 14.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Sequestri e sanzioni a Somma Vesuviana per attività meccatroniche abusiveNapoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. Somma Vesuviana, un ritorno all’antica Grecia per un futuro civico miglioreNell’antica Grecia l’agon comprendeva anche dibattiti filosofici e gare di retorica per dimostrare superiorità intellettuale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tornano gli Anter Green Awards: aperte le votazioni Ascoli in gara grazie all’Isc Ascoli Centro D’Azeglio; Gli studenti del Da Feltre-Zingarelli protagonisti agli Anter Green Awards 2026; Oltre 6.400 studenti di quattordici regioni diverse raccontano la sostenibilità e le energie rinnovabili. Tornano gli Anter Green Awards: aperte le votazioni in tutta Italia; Contest nazionale energie rinnovabili: tra i protagonisti anche studenti brindisini. Gli studenti del Da Feltre-Zingarelli protagonisti agli Anter Green Awards 2026Ci sono anche gli studenti dell’Istituto comprensivo Da Feltre - Zingarelli di Foggia tra i protagonisti della dodicesima edizione degli ... immediato.net Gli studenti piemontesi partecipano al contest Anter Green Awards per la sostenibilitàCi sono anche le scuole del Piemonte agli Anter Green Awards, progetto di educazione alla sostenibilità, promosso da Anter, l'associazione nazionale tutela energie rinnovabili, con il sostegno delle ... rainews.it Gli studenti del Da Feltre-Zingarelli protagonisti agli Anter Green Awards 2026 VIDEO - facebook.com facebook Gli studenti del Da Feltre-Zingarelli protagonisti agli Anter Green Awards 2026 x.com