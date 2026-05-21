' Agribus Agrimove' vince gli Iomobility Awards | trasporto collettivo contro il caporalato

Agribus Agrimove, progetto di mobilità promosso dalla Sezione Territoriale di Ferrara, ha ottenuto il primo posto nella categoria Welfare, Inclusione e Sostenibilità degli Iomobility Awards. La competizione premia iniziative innovative nel settore della mobilità, e questa vittoria riconosce l’impegno nel trasporto collettivo contro il caporalato. L’iniziativa sperimentale si è distinta tra diversi progetti concorrenti, ricevendo il riconoscimento ufficiale durante la cerimonia di premiazione. La premiazione si è svolta di recente, con la partecipazione di rappresentanti del settore e delle istituzioni.

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