' Agribus Agrimove' vince gli Iomobility Awards | trasporto collettivo contro il caporalato
Agribus Agrimove, progetto di mobilità promosso dalla Sezione Territoriale di Ferrara, ha ottenuto il primo posto nella categoria Welfare, Inclusione e Sostenibilità degli Iomobility Awards. La competizione premia iniziative innovative nel settore della mobilità, e questa vittoria riconosce l’impegno nel trasporto collettivo contro il caporalato. L’iniziativa sperimentale si è distinta tra diversi progetti concorrenti, ricevendo il riconoscimento ufficiale durante la cerimonia di premiazione. La premiazione si è svolta di recente, con la partecipazione di rappresentanti del settore e delle istituzioni.
È ‘Agribus Agrimove’ il progetto sperimentale di mobilità della Sezione Territoriale di Ferrara che è stato premiato con il primo posto nella categoria Welfare inclusione e sostenibilità dell’Iomobility Awards, una competizione dedicata ai progetti innovativi nell’ambito della mobilità. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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