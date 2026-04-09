A Ponsacco, i lavori per il nuovo Centro pastorale della parrocchia sono quasi terminati. Il cantiere, situato nel territorio del comune, è stato visitato da un rappresentante della diocesi, che ha osservato lo stato di avanzamento dei lavori. La costruzione, iniziata alcuni mesi fa, si avvicina alla fase finale, con le opere in corso di completamento.

PONTEDERA Il cantiere per la costruzione del nuovo Centro pastorale della parrocchia di Ponsacco procede e i lavori si avviano alla conclusione. In occasione dell’incontro che si è tenuto nella serata di martedì al Teatro Era di Pontedera per parlare di pace, il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), sempre martedì, ha fatto visita alla nuova casa della parrocchia che sta nascendo in via Giovanni XXIII, vicino al piazzale della fiera. Accolto e guidato da don Armando Zappolini si è potuto conoscere l’avanzamento del cantiere e il significato di questo luogo, che sarà intitolato a don Tonino Bello, detto il “vescovo col grembiule“, profeta di pace che veniva ritenuto un abitante delle periferie: amava vedere la Chiesa al servizio dei poveri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Don Armando mostra il cantiere al cardinale Zuppi

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