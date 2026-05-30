Carbone ha annunciato il suo addio all’Inter Primavera, esprimendo sentimenti di affetto e gratitudine verso la squadra. In un messaggio video, ha detto che le parole non bastano a descrivere ciò che prova per il gruppo e ha sottolineato che il valore dei giocatori supera i trofei vinti. L’addio è avvenuto poche ore dopo la comunicazione ufficiale della sua separazione dalla squadra giovanile nerazzurra.

di Paolo Moramarco Carbone saluta l’Inter Primavera. Il messaggio dell’ora ex tecnico della squadra giovanile nerazzurra a poche ore dall’annuncio del suo addio – VIDEO. Dopo l’addio già annunciato, Benny Carbone, ex tecnico dell’ Inter Primavera, ha condiviso sui social un lungo messaggio di saluto, esprimendo gratitudine verso la società, lo staff e i suoi ragazzi per la stagione appena conclusa. MESSAGGIO AI GIOCATORI – «Ragazzi, è arrivato il momento di dirvi due parole, anche se le parole non basteranno mai a dire tutto quello che provo per voi. Quest’anno è stato un anno pieno, intenso, a tratti durissimo. Ma voi avete reso ogni difficoltà un motivo per crescere. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carbone saluta l’Inter Primavera: «Le parole nonn basteranno mai per dire ciò che provo per voi. Il vostro valore va oltre i trofei» – VIDEO

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